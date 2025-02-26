وزيرة خارجية لاتفيا: بوتين سيحاول أن يحقق في محادثات السلام ما لم يتمكن من تحقيقه في الحرب

حذرت وزيرة خارجية لاتفيا، بايبا برازي، من أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيحاول أن يحقق في محادثات السلام ما لم يتمكن من تحقيقه في حربه ضد أوكرانيا، وهو إضعاف الولايات المتحدة واستعادة السيطرة على جارته الأصغر.

وتحدثت برازي إلى وكالة أسوشيتد برس (أ ب) أمس الثلاثاء خلال أسبوع من الدبلوماسية المكثفة بين أوروبا والولايات المتحدة، بعدما قلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السياسة الأمريكية بقراره عقد محادثات مباشرة مع روسيا، مع استبعاد أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين من المناقشات الأولية.

وأشارت برازي إلى أن روسيا، التي يبلغ عدد سكانها 140 مليون نسمة، تمكنت من السيطرة على أقل من 20٪ من أوكرانيا، التي يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة، منذ أن استولت على شبه جزيرة القرم في عام 2014 وبدأت حربها في 24 فبراير 2022، وأن بوتين فشل في إضعاف الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" الذي تقوده، أو الإطاحة بالحكومة الديمقراطية في كييف.

وقالت برازي "لذا، عندما يتعلق الأمر بالبحث عن السلام، أعتقد أن الصعوبة تكمن في الروس، لأن الروس هم الذين يريدون إضعاف قوة الولايات المتحدة، وهم يريدون إضعاف الولايات المتحدة في العالم بشكل عام".

وأضافت برازي أن ما شهده العالم هو أنه عندما يتدخل بوتين في دول أخرى، فإنه يريد السيطرة على كل من الأراضي والخيارات السياسية لحكوماتها، ففي سوريا، على سبيل المثال، دعم النظام الاستبدادي لبشار الأسد وحصل على قواعد عسكرية في البحر المتوسط.

وقالت برازي إن بوتين لم يحصل على ما أراده خلال الحرب التي استمرت ثلاث سنوات في أوكرانيا، ولكنه "سيحاول تحقيق ما يريده من خلال محادثات السلام. لذا، من المهم أن نتذكر بوضوح هذا المنظور في أي اتفاقية نتفاوض عليها أو نعقدها".