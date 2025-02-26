أنور قرقاش: خطة إعادة إعمار غزة لا يمكن أن تتم دون مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش، الأربعاء، إن خطة إعادة إعمار غزة لا يمكن أن تتم دون مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية.

وأوضح قرقاش في تصريحات أدلى بها لمذيعة شبكة «CNN» بيكي أندرسون: «لا يمكنك الذهاب واستثمار المليارات دون وضوح سياسي ثم العودة لرؤية صراع آخر».

وذكر أن الدول العربية قدمت بديلا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصاغت خطة لإعادة الإعمار؛ لا تشهد إخراج الفلسطينيين من غزة.

وأشار إلى أن الزعماء العرب اجتمعوا في السعودية الأسبوع الماضي؛ لمناقشة الخطة، وسيجتمعون في القاهرة الأسبوع المقبل لعقد قمة موسعة حيث سيتم الكشف عن الخطة.

وأضاف: «الخلاصة هي أننا بحاجة إلى خطة جريئة لإعادة الإعمار، لكن خطة إعادة الإعمار هذه يجب أن تضمن عدم العودة إلى حالة الصراع، ولكي نفعل ذلك يجب أن يكون لدينا طريق واضح حيث يكون للفلسطينيين دولة بالفعل».

ويذكر أن الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من الدول العربية القليلة التي أبدت استعدادها للعب دور في غزة ما بعد الحرب، لكنها اشترطت التزام إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.