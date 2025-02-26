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وقع هجوم محدد مسبقا، اليوم الأربعاء، على أشخاص بالقرب من المحكمة الإقليمية في مدينة بيليفيلد بولاية شمال الراين-ويستفاليا، غربي ألمانيا.

وعلمت وكالة (د ب أ) من مصادر في الشرطة، أنه جرى خلال الهجوم إطلاق ثلاثة عيارات نارية، مما أسفر عن إصابة شخص بجروح خطيرة تهدد حياته.

ويُعتقد أن الحادث مرتبط بالمحاكمة الجارية بشأن مقتل ملاكم محترف سابق.

ومن جهة اخرى، نقلت وكالة اسوشيتدبرس (أ ب) عن الشرطة قولها إن شخصين على الأقل أصيبا في إطلاق النار.

ولم يتوفر لدي الشرطة على الفور معلومات عن مدى خطورة الإصابة.

وتابعت الشرطة في بيان إنه لا يمكنها استبعاد وجود صلة بمحاكمة تجري في المحكمة.

ويتم حاليا محاكمة شخص مشتبه به في تهم بالقتل بشأن وفاة الملاكم السابق بيسار نيماني جراء إطلاق النار عليه قبل عام تقرييا في بيليفيلد.