محافظ طولكرم: الاحتلال يعتزم هدم 11 منزلا في مخيم نور شمس

قال محافظ طولكرم، عبد الله كميل، إن قوات الاحتلال أخطرت الليلة الماضية بهدم 11 منزلا في مخيم نور شمس شرق طولكرم بذريعة شق طريق من ساحة المخيم باتجاه حارة المنشية، تعد مجزرة جديدة بحق هذا المخيم، عبر التدمير والتخريب الممنهج.

وأمهلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عائلات في مخيم نور شمس شرق طولكرم حتى الساعة 11 من صباح اليوم الأربعاء، لإخلاء منازلها قبل هدمها، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وتعتزم قوات الاحتلال هدم هذه المنازل بذريعة شق طريق يبدأ من ساحة المخيم باتجاه حارة المنشية، وتعود لعائلات يوسف، وجبالي، ومرعي، وأبو شلباية، وإيراني، وشهاب، ويونس، وغنام.

وأمهل الاحتلال أصحاب المنازل المستهدفة للتوجه إلى المخيم وإخلائها من المستلزمات الأساسية ما بين الساعة الثامنة والحادية عشرة من صباح اليوم الأربعاء.

ودخل عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس يومه الـ18، حيث تنفذ قوات الاحتلال عمليات مداهمات متكررة للمنازل بعد تفجير أبوابها، وتهجر سكانها منها تحت تهديد السلاح، وتحولها لثكنات عسكرية.