 وزيرة ألمانية: الشيشاني المتهم بالتحضير لمهاجمة السفارة الإسرائيلية كان على وشك الترحيل - بوابة الشروق
الأربعاء 26 فبراير 2025 3:33 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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وزيرة ألمانية: الشيشاني المتهم بالتحضير لمهاجمة السفارة الإسرائيلية كان على وشك الترحيل

بوتسدام - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 26 فبراير 2025 - 3:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 فبراير 2025 - 3:18 م

أفادت وزارة الداخلية في ولاية براندنبورج الألمانية، بأن الشاب المشتبه في صلته "بالإرهاب" في مدينة بوتسدام (عاصمة الولاية)، كان على وشك المغادرة القسرية لألمانيا.

وقالت وزيرة داخلية الولاية كاترين لانجه في برلمان براندنبورج، اليوم الأربعاء إن الشاب الشيشاني "18 عاما" كان عرضة لتنفيذ ترحيله غير أنه لم يرتكب من المخالفات ما يجعله في دائرة اهتمام الشرطة.

ويواجه الشاب، تهمة التحضير لهجوم ذي دافع سياسي. وكانت السلطات الألمانية اعتقلته قبل أيام قليلة في مطار العاصمة الألمانية "بي إي آر" للاشتباه في تخطيطه لهجوم على السفارة الإسرائيلية في برلين.

وعقب ذلك، قامت قوات خاصة من الشرطة، بتفتيش شقة في بوتسدام، لكن عملية التفتيش لم تسفر عن تأكيد الاشتباه في وجود متفجرات.

وأوضحت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، أن المعلومات حول الخطر المحتمل للهجوم من جانب الشاب، كانت وردت من جهاز أمني أجنبي صديق، ولا يزال الشاب قيد الحبس الاحتياطي.

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