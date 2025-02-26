الرئيس اللبناني يتلقى دعوة لزيارة سلطنة عُمان

تلقى الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الأربعاء، دعوة من وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي لزيارة بلاده.

واستقبل الرئيس عون، اليوم، في قصر بعبدا الرئاسي الوزير البوسعيدي على رأس وفد، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأعلن وزير خارجية سلطنة عمان، خلال اللقاء، عن رغبة بلاده في تفعيل أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتبادل الوفود لاسيما منها الوفود الاقتصادية والثقافية.

ونقل الوزير العماني: "دعوة للرئيس عون لزيارة سلطنة عمان والبحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية وتفعيلها لما فيه مصلحة البلدين".

ولفت إلى أن سلطان عُمان هيثم بن طارق يضع لبنان في سلم الأولويات وهذه الزيارة للتأكيد على هذا الأمر وللتشديد على وقوف الشعب العماني إلى جانب الشعب اللبناني.

وأعرب عن تفاؤله بان مستقبل لبنان بعد انتخاب الرئيس عون سيكون أفضل من السابق.

وأعرب الرئيس عون، عن امتنان لبنان رئيسا وشعبا لوقوف عمان إلى جانب لبنان في كل الظروف لاسيما لجهة تقديمها المساعدات والأدوية واللوازم الطبية وتنظيم الدورات التدريبية وإعطاء منح جامعية، متمنيا أن يعود الطيران العماني إلى لبنان في أسرع وقت ممكن.

وشكر الرئيس عون، الدعوة التي وجهها السلطان هيثم بن طارق واعدا بتلبيتها في وقت قريب، معتبرا زيارة وزير الخارجية مناسبة للتأكيد على عمق العلاقات اللبنانية - العمانية.

وتطرق رئيس الجمهورية اللبنانية، إلى التطورات في الجنوب وسوريا وفلسطين، معتبرا أن التحديات كبيرة ومتلازمة وتحتاج إلى موقف عربي موحد لمواجهتها نأمل أن يصدر عن القمة العربية غير العادية الأسبوع المقبل في القاهرة.

واعتبر أن توافر الإرادة الموحدة كفيل بجعل الموقف العربي صلبا وقادرا على التأثير في مجرى الاحداث المترابطة.

وبعد اللقاء، قال الوزير البوسعيدي، في تصريح للإعلاميين: "أكدت وقوف سلطنة عمان إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الهامة من تاريخه ومستقبله المشرق"، متمنيا التقدم والازدهار له ولشعبه الشقيق.

وأضاف: "اتفقنا على تفعيل العمل في المرحلة المقبلة.. وسوف نشهد مزيدا من الحراك على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من مجالات التعاون".

وكان وزير خارجية سلطنة عمان، وصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) اليوم.