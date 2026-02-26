إصابات بنيران زوارق الاحتلال غرب مدينة غزة

أصيب عدد من المواطنين، الليلة، بنيران زوارق الاحتلال الحربية، غرب مدينة غزة.

وأفاد مراسل "وفا"، بأن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت نيرانها باتجاه شاطئ بحر مخيم الشاطئ، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.

ومساء الأربعاء، أفاد مستشفى شهداء الأقصى، بوصول جثمان شهيد ومصابين إلى المستشفى جراء قصف للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة أبو العجين، شرق دير البلح، وسط القطاع.

وفجر الأربعاء، استُشهد شاب، وأصيب عدد من المواطنين في قصف وإطلاق نار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، تزامنا مع غارات جوية ونسف مبانٍ سكنية.

ومنذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، قتلت قوات الاحتلال 618 مواطنا، وأصابت 1,663 آخرين، فيما جرى انتشال 726 جثمانا.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,082 شهيدا، و171,761 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023