خط قطارات سريعة مباشر يربط كولونيا بمطار بروكسل

ابتداء من 7 سبتمبر المقبل سيتمكن المسافرون من ألمانيا الوصول إلى مطار بروكسل عبر خط مباشر جديد للقطارات السريعة انطلاقا من مدينة كولونيا الألمانية.

وأوضحت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" اليوم الخميس أن القطارات ستسير مرتين يوميا، وستستغرق الرحلة نحو ساعتين.

وبحسب البيانات، من المقرر تشغيل أحدث طراز من قطارات "آي سي إي" السريعة على هذا الخط، على أن يصل القطار في الرحلة الصباحية إلى مطار بروكسل عند الساعة 29ر8.

ويتوقف القطار في طريقه عند محطات آخن، ولييج، ولوفان، ووجهته النهائية في مدينة أنتويرب البلجيكية. وأصبحت التذاكر متاحة للحجز ابتداء من الآن.