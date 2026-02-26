محافظ بورسعيد يوجه بالتوسع في مشروعات التسمين والإنتاج الحيواني

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اجتماعًا لمتابعة سير العمل بمشروعات الثروة الحيوانية على مستوى المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم وتنمية قطاع الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي، وذلك بحضور الدكتور طارق فرنسيس، مدير مديرية الطب البيطري ببورسعيد، والدكتور أمير غريب، مدير محطة تسمين الماشية بالمحافظة.

وجرى خلال اللقاء، استعراض جهود مديرية الطب البيطري، إذ تم الوقوف على معدلات التشغيل والإنتاج بمحطة تسمين الماشية، وآليات الرعاية البيطرية المقدمة، وبرامج التحصين الدورية للحفاظ على صحة وسلامة الثروة الحيوانية.

واستمع المحافظ، إلى شرح من الدكتور أمير غريب حول الطاقة الاستيعابية للمحطة، ونسب التسمين، وخطط التوسع المستقبلية، مؤكدًا أن المحطة تمثل أحد المحاور المهمة لدعم منظومة الإنتاج الحيواني بالمحافظة وتوفير اللحوم بجودة عالية وبأسعار مناسبة.

وشدد محافظ بورسعيد، على ضرورة الالتزام بالمعايير البيطرية والصحية، وتكثيف أعمال المتابعة والرقابة، مع التوسع في مشروعات التسمين والإنتاج الحيواني، ووضع مقترحات للارتقاء بالثروة الحيوانية، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، ويسهم في تلبية احتياجات المواطنين.

وأكد أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الثروة الحيوانية، باعتباره أحد الملفات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى استمرار تقديم أوجه الدعم الفني واللوجستي لضمان نجاح تلك المشروعات وتحقيق أفضل النتائج.

وكان المحافظ، تفقد محطة تسمين الماشية والمجزر الآلي ببورسعيد، موجها بتطوير مستوى الأداء ودراسة مقترح طرح جزء من مشروع تربية الماشية للقطاع الخاص، بما يسهم في دعم هذا القطاع الحيوي وتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم وتوافرها في مختلف المنافذ بأسعار وكميات مناسبة.