نادر سعد: ازدحام محطات وقطارات المترو يضرب بكل الإجراءات الاحترازية عرض الحائط

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن القرار الصادر، صباح الثلاثاء الماضي، بخصوص المطاعم، والذي يأتي ضمن إجراءات الحكومة الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا؛ هو «إغلاق تام لها عن استقبال الجمهور اعتبارًا منذ أمس الأربعاء، في أي يوم وفي أي ساعة».

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة مساءً»، المذاع عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء أمس الأربعاء، أن المطاعم مسموح لها فقط بتقديم خدمة التوصيل إلى المنازل، منذ السادسة صباحًا وحتى السابعة مساءً، وتنتهي مع بداية موعد حظر التجول، متابعًا أن بوابة الشكاوى بمجلس الوزراء تتلقى البلاغات على رقم 16528.

وعلى صعيد آخر قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ازدحام محطات المترو وتكدسها «يضرب بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية عرض الحائط»، لافتًا إلى أنه يحدث بسبب انتظار عدد كبير من المواطنين لآخر قطار، قبل الدخول في وقت حظر التجول.

وأشار إلى أن هيئة مترو الأنفاق اتخذت قرارًا بتسيير عربات اضافية، للتخفيف من التكدس في المحطات والعربات، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا بين الركاب.

ونصح الركاب بالتوجه إلى منازلهم فور انتهاء عملهم دون انتظار آخر قطار، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك تفكير في إجراءات أخرى اذا استمر تكدس عربات مترو الأنفاق.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا، صباح الثلاثاء الماضي، بفرض حظر التجوال على مستوى الجمهورية، كإجراء احترازي لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في مصر؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، أمس الأربعاء، إلى 442 حالة، فيما بلغت عدد الوفيات بالفيروس 21.