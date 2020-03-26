رئيس وزراء كندا: محادثات مع الولايات المتحدة لتجنب نشر قوات على الحدود

قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو اليوم الخميس، إن بلاده تجري محادثات مع الولايات المتحدة على أمل تجنب نشر جنود أمريكيين على طول حدودهما المشتركة.

وأضاف ترودو - في مؤتمره الصحفي اليومي في أوتاوا - أنه من مصلحة البلدين أن تظل أطول حدود غير عسكرية في العالم على هذا النحو.

تأتي هذه التعليقات بعد تقرير إخباري كشف عن إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس ما إذا كانت ستنشر قوات لاعتراض أي شخص يحاول دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من كندا.

ويقول رئيس الوزراء الكندي إن كندا والولايات المتحدة كانتا في مناقشات حول القضية، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

وتفرض كندا والولايات المتحدة حظرا متبادلا على السفر غير الضروري بين البلدين ، لكن الشحنات التجارية والعمال عبر الحدود لا يزال يُسمح لهم بالعبور في كلا الاتجاهين.

كما فرضت كندا الآن الحجر الصحي الإلزامي على أي شخص يدخل البلاد ، بغض النظر عما إذا كان لديه أعراض فيروس "كوفيد-19" أم لا. ويواجه المخالفون غرامات باهظة أو حتى السجن إذا تم القبض عليهم.