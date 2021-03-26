وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف يفتتحان مسجد عمار بن ياسر ببني سويف الجديدة

افتتح محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مسجد عمار بن ياسر بشرق النيل، بتكلفة 6 ملايين جنيه "جهود ذاتية"، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها بني سويف القومي، وضمن خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

وعقب الافتتاح أدى وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف صلاة ركعتين تحية للمسجد، ثم تفقدا مكونات المسجد المقام على مساحة إجمالية 4500 متر منها 800 متر مساحة صحن المسجد "المصلى"، ويضم المسجد أيضا مصلى للسيدات، الذي يقع بالحي الأول بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

حضر الافتتاح الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، والمستشار العسكري للمحافظة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.