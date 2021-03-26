الزمالك يهزم سبورتنج ويواصل صدارة دوري محترفي اليد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، على نظيره سبورتنج بنتيجة 28/26 في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة بصالة النادي الأولمبيبالإسكندرية ضمن منافسات الدور الثاني من نهائيات دوري المحترفين .

وبهذه النتيجة يواصل الزمالك صدارة جدول دورى المحترفين برصيد 31 نقطة .

وشهدت المباراة تألق عدد كبير من نجوم الفريق خاصة أحمد الأحمر ويحيي الدرع وعمر بكار وحسن قداح ومحمود خليل فلفل.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره مركز شباب مدينة العمال بقنا الساعة الثانية عصر الجمعة المقبل بصالة نادي الزمالك وذلك في إطار مباريات دورالستة عشر لبطولة كأس مصر .

ويقود الفريق حسين زكي مديرا فنيا وحسن يسرى مدرب عام وأبو بكر صلاح مدرب حراس وحماده عبدالبارى مدير إدارى ودكتور عمرو علي طبيبالفربق وأحمد صلاح مدرب أحمال.