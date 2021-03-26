 تضامنا مع مصر فى حادث تصادم قطارين..الكاظمي يعلن تأجيل قمة ثلاثية مع القاهرة وعمان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تضامنا مع مصر فى حادث تصادم قطارين..الكاظمي يعلن تأجيل قمة ثلاثية مع القاهرة وعمان

مصطفى الكاظمي - ارشيفية
مصطفى الكاظمي - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 26 مارس 2021 - 8:47 م | آخر تحديث: الجمعة 26 مارس 2021 - 8:47 م
أعلن رئيس  الوزراء العراقي  مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة، تأجيل القمة الثلاثية المرتقبة التي تجمع العراق مع مصر والأردن في بغداد إلى "القريب العاجل". 

وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "نعزي جمهورية مصـر العربية بالمصاب الأليم جراء حادثة اصطدام القطارين، داعين بالرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين" .

‏وأضاف "وتضامناً مع فاجعة إخواننا ،نعلن تأجيل القمة الثلاثية في بغداد إلى القريب العاجل،مع عقد اجتماع الأسبوع المقبل لوزراء خارجية البلدان الثلاثة لتحديد موعد جديد لانعقادها".

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