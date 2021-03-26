ضبط المتهمة بسرقة ذهب الفتيات الصغيرات بأسلوب المغافلة في الفيوم

ألقت أجهزة البحث الجنائى بالفيوم، القبض على سيدة تخصصت في سرقة المشغولات الذهبية من الأطفال عن طريق مراودة الفتيات الصغيرات حتى تجد غفلة منهن في إحدى قرى مركز أبشواي.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي اللواء ثروت المحلاوي نائب مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز أبشواى بالقبض على سيدة تخصصت في سرقة الأقراط الذهبية التي ترتديها البنات صغيرات السن في مرحلة الطفولة أثناء محاولتها سرقة قرط ذهبي من طفلة.

كشفت التحريات التى قادها العقيد مصطفى حسن رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع غرب الفيوم، أن وراء حوادث مغافلة الأطفال من البنات صغيرات السن وسرقة الأقراط الذهبية سيدة تدعى "م.ع.أ" – 35 عاما، مقيمة بقرية أبو كساه التابعة لمركز أبشواى.

جرى ضبط المتهمة أثناء محاولتها سرقة القرط من إحدى البنات الصغيرات بعزبة الجنيدي التابعة لأبشواى وأخطرت نيابة المركز والتى تتولى التحقيق.