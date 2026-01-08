وزير الإعلام اللبنانى ينعى نجل الفنانة فيروز

نعى وزير الإعلام اللبناني الدكتور بول مرقص، هلي الرحباني نجل الفنانة فيروز، والذي توفى اليوم عن عمر ناهز 68 عاما.

وكتب الوزير، في تدوينة عبر حسابه على موقع "إكس": "أتقدم بأحر التعازي من السيدة فيروز برحيل نجلها هلي الرحباني، بعد أشهر على فقدان الموسيقار زياد الرحباني، خسارة مؤلمة لعائلة قدمت للبنان والعالم إرثا فنيًا وإنسانيا لا يُقدر.. رحم الله الراحل، وألهم السيدة فيروز والعائلة الكريمة الصبر والعزاء".

وفقدت المطربة الكبيرة فيروز، نجلها الثاني هلي الرحباني اليوم عن عمر ناهز 68 عاما، بعد 6 أشهر فقط من رحيل نجلها الأول زياد، وذلك بعد رحلة حياة استثنائية عاشها هلي في كنف والدته، محاطا بحبها ورعايتها حتى لحظاته الأخيرة.

وأغلق هلي برحيله واحدة من أكثر القصص الإنسانية المؤثرة في الفن العربي، كانت بطلتها والدته فيروز أيقونة الغناء العربي؛ حيث يعد هو الابن الأصغر لها، ووُلد عام 1958 وهو يعاني من إعاقات ذهنية وحركية، شكلت تحدٍ كبير له ولعائلته، خاصةً مع الكثير من التقديرات الطبية التي لم تكن متفائلة بشأن مستقبله الصحي أو طول عمره.

وخلال سنواته الأولى، عُرض على فيروز أن يتم إلحاقه بإحدى دور الرعاية المتخصصة، أو أفضل مؤسسات الرعاية في لبنان، إلا أنها رفضت الأمر بشكل قاطع، وقررت أن تكون المسئولة الأولى والأخيرة عن رعايته، رغم انشغالاتها الفنية ومسيرتها الغنائية الواسعة، وحتى مع تقدمها في العمر واحتياجها هي الآخرى لبعض الرعاية.

واختارت فيروز أن تعيش أمومتها مع هلي بعيدا عن الأضواء، مقدمة له رعاية كاملة وحياة مستقرة داخل منزلها، وكانت احتياجاته في مقدمة أولوياتها.

يشار إلى أن آخر ظهور للمطربة فيروز، كان في عزاء نجلها زياد الرحباني، الذي توفي صباح السبت 26 يوليو الماضي، عن عمر يناهز 69 عاما.