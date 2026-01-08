المبعوث الأممي باليمن: الحوار الجنوبي المرتقب فرصة مهمة لخفض التوترات

اعتبر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج اليوم الخميس، أن استضافة السعودية حوارا مرتقبا للأطراف اليمنية الجنوبية يمثل فرصة مهمة في الوقت الراهن لخفض التوترات.

وقال المبعوث الأممي في بيان إنه "اختتم زيارة إلى الرياض في إطار جهود تواصله المستمر مع الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية".

وأضاف أنه خلال الزيارة، التقى برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، ووزير الخارجية اليمني شائع الزنداني وعدد من كبار المسئولين اليمنيين. وأفاد بأن النقاشات تركزت على آخر التطورات في اليمن وتداعياتها الأوسع.

وفي هذا السياق، شدد المبعوث الأممي على أن الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لعقد حوار جنوبي تستضيفه المملكة العربية السعودية تمثل فرصة مهمة في الوقت الراهن لخفض التوترات، ومعالجة المظالم المتراكمة منذ فترة طويلة عبر الوسائل السياسية، ودفع النقاشات باتجاه تحقيق الاستقرار.

وأعلنت السعودية استجابتها للدعوة، ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر قريبا في الرياض، لكن لم يحدد موعده حتى الآن.

ونبه المبعوث الأممي إلى ما يحظى به الحوار من تأييد واسع من اليمنيين والمجتمع الدولي، مؤكدا أن الحوار الشامل يتيح لليمنيين فرصة مهمة لعكس تنوع الرؤى ووجهات النظر، ورسم مسار أكثر شمولًا وتطلعًا إلى المستقبل.

وعلى الصعيد ذاته، التقى المبعوث الخاص بممثلي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، حيث ركزت المناقشات على ضرورة دعم جهود خفض التصعيد الجارية، وأهمية استمرار الانخراط الدولي دعمًا لعملية سياسية يقودها اليمنيون، وفقا للبيان.