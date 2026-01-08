انتظام آدم كايد وإيشو في تدريبات الزمالك الجماعية

انتظم الفلسطيني آدم كايد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، التي أقيمت اليوم الخميس على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة زد المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

يأتي ذلك بعدما تماثل اللاعبان للشفاء من الإصابة التي أبعدتهما عن الفريق في الفترة الأخيرة، وكان آدم كايد يعاني من إصابة بإجهاد عضلي، في حين تعرض أحمد عبد الرحيم "إيشو" لإصابة في العضلة الضامة.

واطمأن الجهاز الطبي للفريق على جاهزية الثنائي قبل المشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة زد المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة لبطولة كأس عاصمة مصر.