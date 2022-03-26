كيروش عن تراجع الأداء أمام السنغال: كنت أتمنى أكون مطربا في الأوبرا!

علق البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر على فوز الفراعنة أمام السنغال في ذهاب الدور الحاسم من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتغلب الفراعنة على أسود التيرانجا، بهدف نظيف عن طريق تسديدة قوية من محمد صلاح، اصطدمت بعارضة الحارس ميندي قبل أن تعود ليسجلها المدافع ساليو سيس، في مرماه بالخطأ في الدقيقة الرابعة من المباراة، التي جمعت المنتخبين على ستاد القاهرة الدولي.

وقال كيروش، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «بدأنا بشكل جيد ونجحنا في أن نسجل، والخصم أيضًا بعد أن تأخر بهدف حاول أن يضغط ويصل».

وأضاف: «مرت علينا أوقات صعبة في المباراة لكن بعد العودة للعب بشكل جماعي استرجعنا زمام الأمور، مرة أخرى وكانت السيطرة لنا».

وأوضح: «نواجه فريقيا لاعبيه يشاركون في دوري أبطال أوروبا، وكان الهدف الأهم لنا هو عدم استقبال الأهداف».

وشدد: «كرة القدم لعبة جماعية نواجه فيها خصمًا، كنت أتمنى أن أكون مطربا أغني في الأوبرا بمفردي ولا يغني أي أحد معي، لكن الكرة مختلفة».

وأتم: «اللاعبون كانوا جيدين جدًا فعندما أردنا أن نلعب لعبنا وعندما احتجنا أن ندافع فعلنا ذلك».