بايدن يقول إن بوتين لا يمكنه البقاء في السلطة



قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، إنه لا يمكن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين "البقاء في السلطة".



وأضاف بايدن أن "بوتين يعيد روسيا إلى القرن التاسع عشر"، بحسب مقتطفات من تصريحات الرئيس الأمريكي بثتها وكالة بلومبرج للأنباء.



وتابع: "جميع الديمقراطيات في العالم تتحمل مسؤولية تجاه اللاجئين".



واعتبر بايدن أن "الحرب كانت بالفعل إخفاقا استراتيجيا لروسيا".



ووعد الرئيس الأمريكي بدعم الشعب الأوكراني في تصريحات أدلى بها في ختام زيارته التي استمرت يومين إلى بولندا.



وقال بايدن في وارسو "نحن نقف معكم"، مضيفا أن روسيا تحاول سحق الديمقراطية في بلدها وتعرض جيرانها للخطر أيضا.