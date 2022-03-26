تعرَّض مقر القوات الجوية الأوكرانية في مدينة فينيتسيا غربي أوكرانيا، لهجوم بعدة صواريخ كروز روسية يوم الجمعة.

وقالت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، إنّ أنظمة الدفاع الجوي أسقطت بعضًا من الصواريخ الستة بينما ضربت صواريخ أخرى المبنى، ما تسبب في حدوث أضرار كبيرة بالبنية التحتية.

يأتي هذا فيما أظهرت صورة على "فيسبوك" دمارا كبيرا، دون أن تُعرف تفاصيل أخرى بشأن أي خسائر بشرية ناجمة عن الهجوم.

وتواصل روسيا شن عمليتها العسكرية على أوكرانيا منذ أكثر من شهر، فيما لا يزال تعمل القوى الدولية على مجابتها بفرض العقوبات على موسكو، مع تزويد كييف بالمزيد من المساعدات العسكرية الهجومية والدفاعية.

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن خبراء أوكرانيون أن قيمة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في بلادهم جراء الهجوم العسكري الروسي قد تصل إلى 63 مليار دولار، وفق تقرير صادر عن قسم التحليلات في مدرسة كييف للاقتصاد.

وأشار الخبراء إلى تضرر أو انهيار أكثر من 8 آلاف طريق، و260 جسر، و4 آلاف و431 منزل، و92 مصنع أو منشأة، و378 مؤسسة تعليمية، و138 مرفق صحي، وميناءين، و8 مطارات مدنية و10 عسكرية، فضلًا عن 8 محطات لتوليد الطاقة الكهربائية، بينها محطة نووية.