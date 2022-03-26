إسبانيا تسجل 72 ألفا و892 إصابة جديدة و339 وفاة بفيروس كورونا

سجلت إسبانيا 72 ألفا و892 إصابة جديدة و339 وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لبيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى 11 مليونا و451 ألفا و676، والوفيات إلى 102 ألف و392.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، أيضا أنه تم إعطاء 99 مليونا و516 ألفا و790 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إسبانيا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.