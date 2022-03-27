قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إن العاصمة الإدارية نموذج الجمهورية الجديدة كما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدًا بدور قانون رقم 162 لعام 2018 الخاص بتنظيم فروع الجامعات الدولية في مصر.
وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن جولته التفقدية اليوم استهدفت زيارة 4 فروع للجامعات الأجنبية في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى دور الجامعات التي أنشأتها الدولة في تقليل معدل سفر الطلاب إلى أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا بنسبة 50%.
وذكر أن الجامعات الأجنبية تقدم مستوى تعليم وبرامج متميزة، وتحقق رغبات الأسر في بقاء الطلاب داخل مصر وعدم سفرهم إلى الخارج، قائلًا إن مؤسسات الجامعات الكندية من المقرر أن تخرج مجموعة من الطاب هذا العام.
وأوضح وزير التعليم العالي، أن الجامعات الجديدة تضم برامج لعلوم تصميم الألعاب وهندسة الطيران وعلوم الفضاء وتصميم الأزياء وريادة الأعمال والموسيقي الاحترافية، مؤكدًا أنها نماذج لبرامج تحتاجها مصر والسوق العالمي والدولي، في الـ50 عامًا المقبلة.
وعن ضمان تقديم فرع الجامعة الأجنبية لنفس مستوى التعليم وجودته المقدمة في الدولة الأم، أكد أن القانون يحدد تلك الأمور، إضافة إلى أن الشهادة لا تصدر من مصر بل من الجامعة الخارجية، معقبًا: «الجامعة لن تجازف إلا إذا كانت الشهادة تخرج بنفس الجودة والمعايير بنسبة 100%».
وأشار إلى أن الوزارة تنتقي البرامج التي تلائم الوضع في مصر، ولا تكرر البرامج الموجودة فعلًا، لافتًا إلى أن الشركات تتهافت على المتخصصين في مجال تصميم الألعاب والواقع الافتراضي، كما أنها تدر عائدًا كبيرًا على أصحابها.
وتابع: «هناك برامج لعلم النفس الرياضي والتدريبي، وتصميم المنتجات والحوسبة المادية والواقع الافتراضي، والإعلام الرياضي، ومميزات الأمر مرتبطة بتوفير عملة صعبة والتنافس بين الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية، واستقطاب طلاب وافدين من الخارج».
وأجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جولة تفقدية لأفرع الجامعات الأجنبية في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور لفيف من قيادات الوزارة والجامعات.