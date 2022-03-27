قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إن العاصمة الإدارية نموذج الجمهورية الجديدة كما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدًا بدور قانون رقم 162 لعام 2018 الخاص بتنظيم فروع الجامعات الدولية في مصر.