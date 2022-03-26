وزير خارجية الأردن يؤكد وقوف بلاده إلى جانب السعودية في مواجهة الهجمات الحوثية

أكّد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي وقوف بلاده إلى جانب المملكة العربية السعودية في مُواجهة الهجمات الإرهابية الحوثية التي تستهدف منشآت السعودية وأمنها واستقرارها، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وجدّد الصفدي، خلال لقائه اليوم السبت، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على هامش أعمال منتدى الدوحة، إدانة الأردن للهجمات الحوثية على المنشآت النفطية السعودية ، والتي أدّت إلى اشتعال النيران في إحدى محطات توزيع شركة آرامكو في مدينة جدة يوم أمس الجمعة.

وأكّد الصفدي لنظيره السعودي أن الأردن يقف مع الحكومة السعودية في أي خطوة تتخذها لحماية أمن المملكة ومصالحها.

وبحث الصفدي والأمير فيصل خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الأخوية الاستراتيجية، وأكّدا الحرص على تطويرها في مختلف المجالات تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وشدّد الوزيران أن المملكتين تقفان معاً بالمطلق في مواجهة التحديات، ومستمرتان في العمل من أجل زيادة التعاون الثنائي، والتنسيق في جهود حلّ الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار.

كما بحث الصفدي والأمير فيصل عددا من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مُقدمها القضية الفلسطينية، ومواجهة الإرهاب الحوثي وجهود التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، والأزمة السورية والأزمة الأوكرانية وانعكاساتها على المنطقة والعالم، وخصوصاً فيما يتعلق بقطاع الطاقة، والأمن الغذائي والجهود الدبلوماسية المستهدفة حلها. وأكّدا استمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية.