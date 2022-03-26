كواليس معسكر الفراعنة استعدادا لمواجهة الإياب أمام السنغال

كشف وائل جمعة، مدير المنتخب الوطني، عن برنامج الفراعنة استعدادا لمواجهة الإياب أمام السنغال في داكار، والمقرر لها الثلاثاء المقبل، وذلك بعد التغلب في مباراة الذهاب على ستاد القاهرة بهدف دون رد.

وتغلب الفراعنة على أسود التيرانجا، بهدف نظيف عن طريق تسديدة قوية من محمد صلاح، اصطدمت بعارضة الحارس ميندي قبل أن تعود ليسجلها المدافع ساليو سيس، في مرماه بالخطأ في الدقيقة الرابعة من المباراة، التي جمعت المنتخبين على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب المرحلة الحاسمة من تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال.

وقال جمعة في تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورتس" : «مواجهة السنغال كانت صعبة للغاية، لديهم فريق مميز، ولكننا نجحنا في الحد من خطورتهم».

وسرد: «سنخوض مرانا اليوم قبل السفر إلى السنغال، وكذلك اللاعبين الذين لم يشاركوا في مواجهة أمس تدربوا عقب انتهاء اللقاء على ستاد القاهرة الدولي».

وأتم: «الجهاز الفني سيحدد موقف ثنائي الدفاع، وربما ينضم أحد المدافعين لمعسكر المنتخب قبل مواجهة الإياب».

ومن المنتظر أن يلاقي منتخب مصر نظيره السنغال، الثلاثاء المقبل، في إياب الدور الحاسم من تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال، على ملعب في داكار.