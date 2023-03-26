 للتعرف على طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة.. الداخلية تستقبل الطلاب بالمواقع الشرطية - بوابة الشروق
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للتعرف على طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة.. الداخلية تستقبل الطلاب بالمواقع الشرطية

مصطفى عطية
نشر في: الأحد 26 مارس 2023 - 12:52 م | آخر تحديث: الأحد 26 مارس 2023 - 12:52 م


نظمت مديريتا أمن (مطروح والبحيرة) زيارات لعدد من المدارس، واستقبلت كافة الجهات الشرطية بالمديريتين زيارات الطلبة من مختلف المراحل التعليمية لعدد من المواقع الشرطية؛ لتعرف الطلاب على جانب من طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة في حفظ أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

من جانبهم، توجه القائمين على تلك الزيارات بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع، ولاسيما النشء صغار السن.

يأتي ذلك في ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى الاهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى النشء لما لها من دور إيجابي على تنمية الوعي الأمني لكافة فئات وأطياف المجتمع.

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