صحة المنيا تجهز عيادة متنقلة لتقديم خدمات طب الأسنان بالمجان

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تجهيز عيادة متنقلة لتقديم خدمات طب الأسنان بالمنيا، حيث يأتي ذلك في إطار التيسير على المواطنين للحصول على الخدمات الطبية وخصيصًا خلال شهر رمضان الكريم.



ويأتي ذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.



من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى سمعان، مدير إدارة طب الأسنان بمديرية الصحة بالمنيا، أن العيادة تقدم خدمات طب الأسنان للمواطنين عن طريق أطباء متخصصين، وتتمثل تلك الخدمات في الكشف وخلع الأسنان والحشو، وذلك بأماكن متفرقة من المحافظة يوميا من الساعة 8 مساء حتى الساعة 11 مساءً.