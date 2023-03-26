تقرير: البرلمان في بيرو يبحث طلبا لإقالة رئيسة البلاد بولوارتي

يعتزم البرلمان في بيرو اتخاذ قرار يوم 30 مارس الجاري بشأن طلب لمناقشة إقالة رئيسة البلاد دينا بولوارتي، في إشارة إلى أن الأزمة السياسية في بيرو لم تنته بعد.



وقال رئيس البرلمان (الكونجرس)، خوسيه ويليامز، إنه إذا تم الوصول إلى عدد الأصوات اللازم لتقديم الطلب، سيكون أمام بولوارتي الفرصة للدفاع عن نفسها بمحاميها في البرلمان، وفقا لصحيفة "لا ريبابليكا".



ويعتمد المقترح الذي يطالب بإقالة بولوارتي على أساس "العجز الأخلاقي الدائم" لحكم البلاد، وهو مصطلح يقبله دستور بيرو كسبب لإقالة أي رئيس للدولة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.



ويستند هذا الاتهام إلى وفاة العشرات في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي دفعت مجموعة من النواب اليساريين إلى تقديم أول طلب في يناير الماضي؛ لمناقشة إقالة رئيسة البلاد بسبب أعمال العنف.



وكانت بولوارتي قد أدت اليمين الدستورية كرئيسة لبيرو في ديسمبر بعد إقالة الرئيس السابق بيدور كاستيلو، واعتقاله لمحاولته تعليق عمل البرلمان، وهو ما أثار احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد.



ولكي تبدأ الإجراءات ضد بولوارتي، يجب أن يصوت 52 نائبا أو 40% من نواب الكونجرس البالغ عددهم 130 نائبا لصالح مقترح الإقالة.



ويجب أن يصوت 87 نائبا فأكثر من نواب البرلمان لإقالة الرئيس بشكل رسمي.