وزير المالية الفلبيني: ربما يتوقف البنك المركزي عن رفع معدل الفائدة

قال وزير المالية الفلبيني بنيامين ديوكنو، إن البنك المركزي الفلبيني قام بما هو كاف لمواجهة التضخم، وربما يتوقف عن رفع معدل الفائدة خلال اجتماعه المقبل المقرر في مايو المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ديوكنو القول للصحفيين اليوم الأحد: "على عكس آراء بعض المحليين بأن المجلس النقدي للبنك المركزي الفلبيني يمكن أن يرفع معدل الفائدة لأعلى من 5ر6%، أعتقد أن البنك يتجه نحو وقف رفع معدل الفائدة خلال اجتماعه المقبل في مايو المقبل".

وكان البنك المركزي قد رفع معدل إعادة الشراء بواقع 25 نقطة أساس الخميس الماضي ليصل إلى 25ر6%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، ليكون بذلك البنك قد رفع المعدل بإجمالي 425 نقطة أساس.

وبعد ذلك، قال محافظ البنك المركزي فيليب ميدالا، إن البنك ربما لن يرفع معدل الفائدة خلال اجتماعه المقبل في حال انخفضت الأسعار على أساس شهري.

وقد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 6ر8% في فبراير الماضي مقارنة بــ7ر8% في يناير الماضي، وهو أعلى مستوى للتضخم منذ 14 عاما.