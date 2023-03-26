سفير فرنسا بتونس: باريس مُستعدّة للمساهمة في تغطية احتياجات تونس الإضافية من التمويلات

أكّد سفير فرنسا بتونس، أندريه باران، أن بلاده مُستعدّة للمساهمة في تغطية احتياجات تونس الإضافية من التمويلات في عامي 2023 و2024، موضحا أن تمويلات بقيمة تصل لنحو 250 مليون يورو متوفرة حاليا في انتظار صرفها لتغطية الفجوة في ميزانية البلاد.

وأعلن السفير الفرنسي - وفقاً لما بثته وكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء اليوم /السبت/ - أنّ بلاده مستعدّة، أيضا لتحفيز المموّلين الدوليين بهدف دعم تونس ومساعدتها على سداد احتياجاتها من التمويلات الإضافية.

وأوضح أنه خلال 2022 قدّرت استثمارات الشركات الفرنسيّة الموجودة في تونس بــ 187 مليون يورو؛ مّا يجعل فرنسا أوّل مصدر للاستثمارات الأجنبيّة المباشرة في تونس، وتوجد اليوم أكثر من ألف مؤسّسة فرنسيّة، بتونس يعمل بها ما بين 140 ألف شخص و150 ألفا.

ولفت إلى أن أغلب تلك المؤسسات شهدت نموّا خلال الفترة المنقضية رغم الصعوبات المرتبطة بمناخ الأعمال، كما تعتزم تطوير نشاطاتها خلال السنوات القادمة.