شنّ مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، هجوما على الفنانة شذى، متسائلا: «هي دي مغنية؟.. بتغني إيه دي؟».



وخلال مقابلة مع برنامج «العرافة» الذي تُقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة «المحور»، وعُرضت مساء الأحد، وبعد عرض مقطع فيديو لتصريحات لـ"شذى" عن شاكوش، أقسم بأنه لا يعرفها، مضيفا: «هي شكلها عامل ليه كده».



وتابع: «أنا أسمع اسمها لكن معرفلهاش أغاني.. ربنا يتولاها.. هي بتقولي عني مستفز وبلخبط في الكلام.. أنا بطلع أتكلم بطبيعتي ومش بحضر ومش بغلط في حد».



وفيما أشار إلى أنه يفضل أن يظهر أمام الجمهور على طبيعته، فقد استطرد: «الشخص اللي بيحضر اللي بيقوله في أي حديث ده مش طبيعي».







يُشار إلى أن تصريحات حسن شاكوش جاءت في أعقاب عرض مقطع فيديو للمطربة شذى، تهاجمه فيه بعدما ذكر أن لحن أغنية النجم محمد حماقي «حاجة مستخبية» الذي وضعه الملحن محمد مدين، مسروقا من أغنية تركية، قبل أن يقتبس نفس اللحن لمهرجان «بنت الجيران» والذي قدّمه مع مؤدي المهرجانات عمر كمال.