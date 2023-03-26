61 سفينة تباشر عملها داخل ميناء الإسكندرية

شهدت حركة الملاحة بميناء الإسكندرية، خلال الـ48 ساعة الماضية، نشاطا ملحوظا، حيث جرى دخول وخروج 61 سفينة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة خلال 48 ساعة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 37 سفينة أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

وأضاف ميناء الإسكندرية في بيان، اليوم الأحد، أن حركة تداول الحاويات شهدت نشاطا كبيرا خلال 48 ساعة، إذ تم تداول 3210 حاويات مكافأة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة، وشكلت الحاويات الصادرة 45 % تقريبا من حجم الحاويات المتداولة.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة، فقد جرى تداول 284 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل، وصب جاف، وبضائع عامة.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين رئيس ميناء الإسكندرية، بضرورة متابعة الرصدات الجومائية؛ لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء، والالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في جميع العمليات المينائية لمنع التلوث.