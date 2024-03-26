الشعب الجمهوري يُكرم الأمهات المثاليات في احتفالية بالفيوم

نظم حزب الشعب الجمهوري بالفيوم، برئاسة مراد العمدة أمين عام الحزب بالمحافظة، احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات، وذلك بمقر الحزب بمدينة الفيوم.

وقدم الحزب للأمهات دروع وشهادات تقدير وهدايا عينيه، تعبيراً عن تقديره لدورهن الرئيسي في المجتمع كسيدات ناجحات ومربيات فاضلات، وتكريماً لدورهن في رعاية أبناؤهم ورعاية أسرهم واللاتي يستحقون عن دورهم لقب الأم المثالية.

ومن جانبه، رحّب مراد العمدة أمين عام الحزب بالفيوم، بالحضور وتحدث عن دور الأم وكيف حثنا ديننا الحنيف على رعايتها، والاهتمام بها وأن الجنة تحت أقدامهن بنص حديث رسولنا الكريم.

في حين أكدت الدكتورة دينا الحادقة أمين المرأة، على دور المرأة في المجتمع وكيف لعبت دوراً هاماً ومحورياً في جميع الأزمات التي مرت بها مصر، وكان آخرها ثورة الثلاثين من يونيو لعام 2013.

وثمنت دور الأم ومكانتها والعطاء الكبير لها في رعاية أبنائها وتربيتهم على القيم الأصيلة وإنكار الذات وحب الوطن، مشيدة باهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة في كل القطاعات.

حضر الاحتفالية المهندس جورج ميخائيل الأمين المساعد لشئون التدريب والتثقيف، والدكتورة دينا الحادقة أمينة المرأة، والصحفي مصطفى فرغلى الأمين المساعد لشئون الإعلام، وخليل والي أمين الشئون المالية والإدارية، وأعضاء هيئة المكتب والأمناء المساعدين وأمناء المراكز بالحزب.

ويأتي هذا في إطار الدور الخدمي والمجتمعي لحزب الشعب الجمهوري بدعم وتعزيز دور المرأة المصرية.