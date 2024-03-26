شقيق العامري فاروق يكشف حقيقه تفكيره في رئاسة الأهلي

أوضح هشام العامرى، شقيق العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، أنه شقيقه كان يفكر في الترشح رئاسة القلعة الحمراء قبل وفاته.

العامري فاروق توفي إلى رحمة الله يوم 26 يناير الماضي بعد معاناته من نزيف داخلي، ودخل في غيبوبة بعد إصابته يوم 7 نوفمبر الماضي.

وقال هشام العامري في تصريحات إذاعية عبر راديو «أون سبورت»: «سألت العامري ذات يوم هل تتمنى أن تكون رئيسا للأهلي؟، فرد علي وقالي من لا يتمنى أن يكون رئيسا للأهلي».

وأضاف: «في الأهلي هناك نهج ولا أحد يتعدى الآخر وطالما الكابتن الخطيب رئيسا للأهلي لا أحد يتحدث، والعامري لم يتحدث من قبل عن هذا الأمر حتى بين أشقائه».

وتابع: «كنت أعلم أن العامري كان ممكن يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة الأهلي ولكن بعد فترة الكابتن الخطيب».

وأتم: «العامري فاروق له مقولة شهيرة عندما قال "أنا في ضهرك يا خطيب لآخر لحظة"، وأخي أكد أنه لا يستطيع الترشح ضد الخطيب».