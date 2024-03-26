الشرطة الإيطالية تتحرك ضد عصابة تخصصت في سرقة ساعات اليد الثمينة في أوروبا

اتخذت الشرطة الإيطالية إجراءات ضد عدد من أفراد عصابة من لصوص ساعات اليد الذين يعتقد أنهم ارتكبوا جرائم سرقة في العديد من الدول الأوروبية ومن بينها إيطاليا وألمانيا.

وأعلنت الشرطة في ميونخ اليوم الثلاثاء أن نظيرتها الإيطالية في نابولي قامت بتفتيش العديد من المواقع واعتقلت "ثمانية رجال أعضاء في مجموعة إجرامية مسؤولة عن سرقات عنيفة لساعات اليد في مختلف أنحاء أوروبا".

ووفقا للبيان، أبلغت عدة دول أوروبية وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) عن حوادث مماثلة في الأعوام الأخيرة. وتمكنت الوكالة بعد ذلك من إثبات وجود نمط جريمة منظمة. وتم إجراء عملية نابولي يوم الخميس الماضي وقادها قسم التحقيق الجنائي الإيطالي المتخصص في قضايا مرتبطة بالمافيا.

ونتيجة للتحقيقات، تم اعتقال أحد سكان مدينة نابولي (36 عاما)، حيث تردد أنه سرق رجلا (59 عاما) في وسط مدينة ميونخ وسرق ساعته التي تقدر قيمتها بعشرات الآلاف من اليوروات ثم هرب بعد ان استقل دراجة كانت تنتظره. ويواجه الرجل حاليا إمكانية تسليمه إلى ألمانيا.