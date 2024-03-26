محافظ أسوان يتابع نسب ومعدلات تنفيذ 27 مشروع حياة كريمة بقرية عنيبة

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وحدة حياة كريمة بمواصلة الجولات الميدانية لتفقد نسب ومعدلات التنفيذ بـ27 مشروعا بقرية عنيبة بمركز نصر النوبة لخدمة عدد 22 ألف من الأهالي والمواطنين موزعين على 5 قرى فرعية وتابع، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة".

وشدد المحافظ، على تكثيف الجهود وزيادة فرق العمل من أجل رفع معدلات الإنجاز وتلافي جميع الملاحظات والمشكلات أولاً بأول، وضمان الانتهاء من جميع المشروعات في مواعيدها المحددة وتشغيلها لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية.

من جانبه أكد اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، أنه بناء على توجيهات محافظ أسوان تم تفقد عدد 14 مشروعا تم الانتهاء منها بقرية عنيبة بنسبة 100% وبدأ تشغيلها تجريباً، وتضم مشروع إنشاء محطة المياه، والتي ساهمت في دعم مياه الشرب وزيادة تدفقاتها لتغذية قرى عنيبة وأرمنا وخريت 1 و2 بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعى ونقطة الشرطة، ووحدة طب الأسرة ومكتب البريد، بجانب مشروعات إنشاء عدد من مدارس التعليم الأساسى والابتدائي، وأيضاً تطوير ورفع كفاءة عدد من مراكز الشباب، فضلاً عن مشروع إحلال وتجديد شبكات وخطوط مياه الشرب.

وأوضح السكرتير العام المساعد بأن الجولة الميدانية شملت أيضاً تفقد مشروع إنشاء العمارات السكنية ضمن (سكن كريم) بإجمالي 3 عمارات حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية فيها 100%.

وتابع أنه تم التشديد على الالتزام تعليمات محافظ أسوان بضرورة وضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الإنشاء بمواقع العمل، مع الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله في محيط المشروعات التي تم الانتهاء منها لإضفاء الوجه الحضاري والجمالي المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.