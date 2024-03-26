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الرئيس الأوكراني يقيل أمين مجلس الأمن القومي والدفاع

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
وكالات
نشر في: الثلاثاء 26 مارس 2024 - 6:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 مارس 2024 - 6:39 م

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، مرسوما يقضي بإقالة أمين مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا أوليكسي دانيلوف.

وجاء في المرسوم الذي نُشر على الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس أوكرانيا، أنه تمت إقالة دانيلوف، دون أن يذكر المرسوم الأسباب الكامنة وراء القرار، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

ووفقا لمرسوم آخر وقعه زيلينسكي، تم تعيين رئيس جهاز المخابرات الخارجية أولكسندر ليتفينينكو أمينا لمجلس الأمن القومي والدفاع خلفا لدانيلوف.

كما عين زيلينسكي، أوليج إيفاشينكو رئيساً لجهاز المخابرات الخارجية، بموجب مرسوم ثالث أصدره.

وتأتي المراسيم الجديدة للرئيس الأوكراني في ظل عملية عسكرية تنفذها روسيا في بلاده منذ 24 فبراير 2022، وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.

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