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يلتقي المنتخب الوطني المصري مع نظيره منتخب كرواتيا في العاشرة من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر الدولية الودية التي تقام ضمن سلسلة «فيفا».

تأهل المنتخب الوطني للمباراة النهائية بعد الفوز على نيوزيلندا بنتيجة 1-0، فيما تأهلت كرواتيا على حساب تونس بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي للمباراة.

وتقدم بوابة «الشروق» متابعة لحظية لأحداث ومجريات المباراة موقعها الإلكتروني:

يدخل المنتخب الوطني مباراة اليوم بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم ومحمد حمدي.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش ومصطفى محمد.

ويدخل منتخب كرواتيا مباراة اليوم بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: نيديجكو لابروفيتش.

الدفاع: دوماجوف فيدا، مارين بونجراتشيتش، يوشكو جفارديول وجوسيب ستانيشيتش.

خط الوسط: لوفرو ماير، لوكا مودريتش ومارسيلو بروزوفيتش.

الهجوم: برونو بيتكوفيتش، نيكولا فلاسيتش وماركو بياتسا.