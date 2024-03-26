تجديد حبس المتهم بإضرام النيران بشقة والدته وشقيقته في بولاق الدكرور

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة تجديد حبس المتهم باشعال النيران في شقة سكنية، وإصابة والدته وشقيقته بحروق، بسبب الميراث بمنطقة بولاق الدكرور 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان تلقى ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى محل الواقعة مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق، والذي خلف وراءه إصابة ربة منزل وابنتها بحروق شديدة.



وبعمل التحريات، تبين أن نجل المصابة الأولي وشقيق الثانية وراء ارتكاب الواقعة، بسبب خلافات على الميراث، وتم ضبط المتهم، واقتياده إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.