نظم نادي المنيا الرياضي بالتعاون مع قصر الثقافة، سلسلة من الفعاليات المتنوعة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك على مدار خمسة أيام متتالية، وتأتي الفعاليات ضمن برنامج السرادق التي أطلقته قصور الثقافة.

وقالت الدكتورة رحاب سراج عضو مجلس إدارة نادي المنيا والمشرف على الأنشطة الثقافية والإجتماعية، إن الفعاليات التي تتضمنها الأمسيات يوميًا تضم فقرات إنشاد ديني، وعروض سينمائية، وورش للرسم والتلوين، ومعرض للكتاب، وفنون شعبية، وكورال أطفال، وفقرات لاكتشاف المواهب.



أضافت سراج أن فعاليات اليوم الأول شهدت إقبالاً ملحوظاً من أعضاء الجمعية العمومية على الأنشطة المختلفة، مؤكدة أن تلك الفعاليات تهدف لإدخال الفرحة على قلوب الرواد بجميع فئاتهم العمرية، وإحياءً للمناسبات الدينية والإجتماعية.