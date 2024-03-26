الجيش الباكستاني: محاسبة جميع المتورطين في دعم الإرهاب بدعم من الدولة

قال الجيش الباكستاني، اليوم الثلاثاء، إنه بفضل الدعم الثابت من الأمة وحليف البلاد القوي الصين، ستضمن القوات المسلحة أن جميع المتورطين في دعم الإرهاب، بشكل مباشر أو غير مباشر، يجب أن يخضعوا للمحاسبة وينالون الجزاء المستحق.

ونقلت اليوم الثلاثاء، وكالة أسوشيتد برس الباكستانية عن بيان للعلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية جاء فيه "معا سننتصر على الشدائد والشر".

وأضاف البيان، أن الأحداث الإرهابية الأخيرة في باكستان، ولا سيما في جوادار وتربت وبيشام، كانت أعمالا غادرة تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع الأمني الداخلي.

وتابع البيان، أنه في حين نجحت القوات المسلحة في إحباط المحاولتين الأوليين، فإن الحادث الأخير الذي وقع في بيشام أدى إلى مقتل ستة مدنيين أبرياء، من بينهم خمسة مواطنين صينيين.

وأعرب البيان عن التضامن مع الصين وإدانة هذا العمل الجبان بشكل لا لبس فيه.