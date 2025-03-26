تباين مؤشرات الأسهم العالمية بعد صعود وول ستريت

تباينت مؤشرات الأسواق العالمية، اليوم الأربعاء، بعد جلسة تداول هادئة في "وول ستريت"، حيث يترقب المستثمرون صدور البيانات الاقتصادية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري والمزيد من التطورات في أجندة التجارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتراجعت معظم مؤشرات الأسواق الأوروبية، حيث هبط مؤشر داكس الألماني بنسبة 6ر0 % ليصل إلى 22973.53 نقطة.

وتراجع مؤشر "كاك" 40 الفرنسي بنسبة 0.6% ليصل إلى 8057.88 نقطة، فيما ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.2%.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي بنسبة 0.1%.

وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.6% ليصل إلى 23483.32 نقطة، فيما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة أقل من 0.1% ليصل إلى 3368.70 نقطة.

وارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني القياسي بنسبة 0.7% ليصل إلى 38027.29 نقطة.

وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.1% ليصل إلى 2643.94 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز / إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.7% ليصل إلى 7999 نقطة.

وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تداولات أمس الثلاثاء.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 0.2%، ليصل إلى 5776.65 نقطة، بعدما صعد بنسبة 1.8% أمس الأول الاثنين، مسجلا أحد أفضل أيامه خلال العام الماضي.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداولات مرتفعا بواقع 4 نقاط أي أقل من 0.1%، ليصل إلى 42587.50 نقطة.

وصعد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بنسبة 5ر0 %، ليصل إلى 18271.86 نقطة.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الأربعاء، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 60 سنتا ليصل إلى 69.60 دولارا للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط، بواقع 63 سنتا ليصل إلى 73.02 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 150.22 ين ياباني من 149.86 ين، فيما استقر سعر اليورو دون تغيير عند 1.0792 دولار.