اتهام مؤثر باكستاني بإيذاء المشاعر الدينية بموجب قوانين التجديف

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اتهمت السلطات، أحد مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي الباكستانيين بموجب قوانين التجديف المثيرة للجدل في البلاد بناء على مزاعم بالسخرية منها، في قضية أخرى تلقي الضوء على الحساسية المرتفعة التي تحيط بالمسألة.

وسجلت الشرطة في مدينة لاهور بشرق البلاد، قضية ضد اليوتيوبر رجب بوت الذي لديه ملايين المتابعين، لـ"إيذاء المشاعر الدينية" بموجب قوانين التجديف والجريمة السيبرانية الباكستانية.

وفر اليوتيوبر، من البلاد وأصدر اعتذارا وتوضيحا عبر رسالة مصورة سجلها من أمام الكعبة.

وقال مسئول بشرطة لاهور، اليوم الأربعاء، إنه سيتم القبض على المتهم عند عودته إلى البلاد.

وتعرض بوت لانتقادات بعد إطلاق عطره المسمى "295" وهو الجزء الذي يتضمن قانون التجديف في قانون العقوبات- في مقطع مصور جرى مسحه الآن.

وأشار فيه إلى أغنية 295 لمغني الراب الهندي الراحل سيدهو موس وقال إن كلاهما واجه الاضطهاد بموجب القانون المذكور.

وسعت حركة لبيك باكستان، وهو الحزب الذي يأتي التجديف في قلب أجندته ، وكان وراء أعمال شغب مميتة بشأن هذه المسألة، إلى اتخاذ دعوى قضائية ضد المؤثر.

ويعد التجديف بما في ذلك الإساءة إلى النبي محمد، جريمة يعاقب عليها القانون في باكستان منذ ثمانينات القرن الماضي. وتنص قوانينه على الإعدام في الحالات المتطرفة.