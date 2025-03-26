تحرير 11 مخالفة تموينية خلال حملة على الأسواق والمخابز في ديرمواس بالمنيا

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وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بتكثيف التواجد الميداني والمرور الدوري لمتابعة كل القطاعات الخدمية بالمركز والمدينة، وتكثيف الرقابة التموينية على المخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم ومخابز العيش السياحي، ومستودعات أسطوانات الغاز خلال فترة عيد الفطر المبارك.

من جانبه شن الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس، والدكتور أبو الدهب عبد العظيم مدير إدارة التموين، حملة تموينية للمرور على المخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم بديرمواس.

وأسفرت الحملة عن تحرير 11 مخالفة تموينية ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعلان أسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد رئيس مركز ديرمواس، بتكثيف التواجد الميداني والمرور الدوري لمتابعة القطاعات الخدمية كافة.