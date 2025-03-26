 تحرير 11 مخالفة تموينية خلال حملة على الأسواق والمخابز في ديرمواس بالمنيا - بوابة الشروق
الأربعاء 26 مارس 2025 6:00 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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تحرير 11 مخالفة تموينية خلال حملة على الأسواق والمخابز في ديرمواس بالمنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الأربعاء 26 مارس 2025 - 5:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 مارس 2025 - 5:50 م

وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بتكثيف التواجد الميداني والمرور الدوري لمتابعة كل القطاعات الخدمية بالمركز والمدينة، وتكثيف الرقابة التموينية على المخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم ومخابز العيش السياحي، ومستودعات أسطوانات الغاز خلال فترة عيد الفطر المبارك.

من جانبه شن الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس، والدكتور أبو الدهب عبد العظيم مدير إدارة التموين، حملة تموينية للمرور على المخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم بديرمواس.

وأسفرت الحملة عن تحرير 11 مخالفة تموينية ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعلان أسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد رئيس مركز ديرمواس، بتكثيف التواجد الميداني والمرور الدوري لمتابعة القطاعات الخدمية كافة.

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