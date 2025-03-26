قصور الثقافة تقدم «غابة الأمنيات» ضمن عروض مسرح الطفل

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، العرض المسرحي "غابة الأمنيات" على مسرح المركز الثقافي بمحافظة كفر الشيخ، ضمن سلسلة عروض شرائح مسرح الطفل التابع لقصر ثقافة المنصورة وذلك بالمجان للجمهور.

نفذ العرض بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، ومن تأليف عبد الرحمن الزغبي، إخراج أحمد مصطفى، وتدور أحداثها حول مجموعة من الأشخاص الذين يطمحون لتحقيق أحلامهم، يكتشف كل منهم أن الطريق السهل والمغريات قد تحمل في طياتها عواقب غير متوقعة، ويسلط العرض الضوء على الحذر فيما تتمناه، فالأماني ليست مجرد كلمات تقال بل قرارات تؤثر على مسار حياتنا وحياة من حولنا، وتجمع القصة بين الخيال والواقع، حيث نستكشف كيف يمكن للأمنيات أن تكون سلاحا ذو حدين إما قوة تدفعنا للأمام، أو وهما يضلل خطواتنا.

"غابة الأمنيات" الأشعار مصطفى فتحي، الألحان والمونتاج للموسيقار عبد الله رجال، صمم الديكور صابر عاطف، والإضاءة محمد نديم، وصمم الاستعراضات د. أيمن علي، مكياج نورهان مسعد، وملابس يويو حجازي، شارك في العرض مجموعة من الفنانين الشباب، من بينهم: مصطفى فتحي، مصطفى طاهر، ملك حاتم، أسيل أحمد، فرح تامر، يارا وليد، حنين نبيل، جنى تامر، مريم تامر، إياد محمد، شهد وليد، خديجة عبد الفتاح.

ومن جهته، أكد مخرج العرض أن رسالته تتمثل في عدم البحث عن الطرق المختصرة أو الحلول السحرية والسريعة لتحقيق الأحلام، بل يجب اختيار المسار الصحيح، حتى وإن كان مليئا بالتحديات.

وأوضح أن النجاح الحقيقي لا يتحقق إلا من خلال الإصرار، والشجاعة، والمثابرة، والسير في الطريق السليم، بغض النظر عن صعوبته.

العرض من إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل، برئاسة الدكتورة جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة الدكتورة حنان موسى، وينفذ بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي، بإشراف الكاتب أحمد سامي خاطر، وفرع ثقافة الدقهلية برئاسة الدكتور عاطف خاطر.

حضر العرض لجنة التحكيم المكونة من الشاعر الدكتور مسعود شومان، المخرج محمد حجاج، ومهندس الديكور محمد هاشم.



ويأتي العرض ضمن برامج قصور الثقافة التي تهدف إلى تقديم محتوى فني هادف للأطفال، يجمع بين المتعة والتوعية بالقيم الإنسانية والاجتماعية، وتنمية الوعي الفني للأطفال وتعزيز القيم الإيجابية لديهم.