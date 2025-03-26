أوقاف شمال سيناء تخصص 12 ساحة لصلاة عيد الفطر

خصصت مديرية أوقاف شمال سيناء، 12 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك في مراكز المحافظة.

وخصصت مديرية أوقاف شمال سيناء 5 ساحات في مركز ومدينة العريش وهي ساحة أبو صقل، وقادرون باختلاف في الريسة، وساحة النصر، وساحة الخير والبركة، والزهور، و4 ساحات في مركز ومدينة بئر العبد في النادي الرياضي ومركز شباب الخربة، ومركز شباب رمانة، ومركز شباب سالم الهرش، وساحة واحدة في مركز ومدينة الشيخ زويد في مركز شباب الكوثر، وساحة واحدة في مركز ومدينة الحسنة في ساحة مسجد الرحمن، وساحة واحدة في مركز ومدينة نخل عند المسجد الكبير.

كما تم تخصيص أمام وخطيب لكل ساحة في مراكز محافظة شمال سيناء، وكذلك وضع أسماء أمام وخطيب احتياط.