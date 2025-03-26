رئيس المجلس العسكري في النيجر يؤدي اليمين الدستورية لتولي رئاسة البلاد لمدة 5 أعوام

أدى رئيس المجلس العسكري في النيجر عبدالرحمن تشياني، اليمين الدستورية لتولي رئاسة البلاد لفترة انتقالية لمدة 5 أعوام وفقا لميثاق جديد يحل محل دستور البلاد.

وتصد هذه الخطوة محاولات الكتلة الإقليمية لتسريع وتيرة العودة للديمقراطية بعد انقلاب 2023.

وقال السكرتير العام للحكومة ماهامان رفاعي، إن الفترة الانتقالية "المرنة" ومدتها 5 أعوام تبدأ اليوم الأربعاء.

وكان رفاعي، يتحدث خلال مراسم بالعاصمة نيامي، حيث صدق المؤتمر الوطني الأخير على الميثاق الانتقالي الجديد الذي أوصى به مؤتمر وطني مؤخرا.

كما تم ترقيه تشياني لرتبة جنرال وهي أعلى رتبة في الجيش؛ مما يرسخ قبضته على السلطة منذ يونيو 2023 عندما قاد الجنود الذين أطاحوا بالرئيس المنتخب للبلاد.

وسيبقي بذلك الرئيس الجديد في السلطة لنحو 7 أعوام بحلول نهاية الفترة الانتقالية في 2030، فيما يعد مشابها لأنماط مماثلة لفترات بقاء مطولة في السلطة في الدول التي يقودها المجلس العسكري في أفريقيا بما فيها مالي وغينيا وبوركينا فاسو.

وكان المجلس العسكري في النيجر، قد اقترح في البداية فترة انتقالية لمدة 3 أعوام بعد الانقلاب، ولكن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) رفضت هذا المقترح، ووصفته بالاستفزازي وهددت بالتدخل باستخدام القوة.

ومنذ ذلك الحين، تركت النيجر الإيكواس إلى جانب مالي وبوركينا فاسو احتجاجا على العقوبات الصارمة التي فرضتها المجموعة الاقتصادية للضغط على النيجر للعودة إلى الديمقراطية.

وقلب المنتقدون، إن المجلس العسكري في النيجر يقمع الحقوق المدنية، ويسعى جاهدا لإنهاء العنف الذي يقول إنه هو الذي دفعه لتولي السلطة.