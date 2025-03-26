فاران يكشف سبب رحيله عن ريال مدريد قبل 4 سنوات

كشف رفائيل فاران، مدافع فريق ريال مدريد السابق، سبب رحيله عن الفريق الملكي قبل 4 سنوات.

وقال فاران في تصريحات نقلها موقع " madriduniversal": "لن استيقظ وأقرر الرحيل بشكل مفاجئ".

وأضاف: "في عام 2018 بعد فزنا بلقب جديد في دوري أبطال أوروبا، لم أشعر بأي شيء مميز، مجرد أمر عادي، تفوز بدوري الأبطال، والناس يطالبون باللقب التالي".

وأضاف: "الفوز بكأس العالم في وقت لاحق من ذلك العام جعلني أشعر بأني حققت كل شيء".

وأنهى: "لقد فزت بكل شيء، كنت أملك كل شيء، وصلت إلى مرحلة اضطررت فيها لإعادة التفكير في مسيرتي المهنية وإدارتها بشكل مختلف، كنت بحاجة إلى شعور مختلف، لأعيش هذا الشعور مرة أخرى".