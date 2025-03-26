حماس تحمل نتنياهو مسئولية إفشال اتفاق وقف النار بغزة

حملت حركة حماس، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسئولية "إفشال" اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، قائلة إن العودة إلى حرب الإبادة الجماعية كانت "قرارا مبيتا" لديه.

وقالت حماس، في بيان: "العودة للحرب كان قرارا مبيتا عند نتنياهو، لإفشال الاتفاق والرضوخ لابتزاز (وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار) بن غفير"، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وأضافت: "نتنياهو يتحمل المسئولية الكاملة عن إفشال الاتفاق، وعلى المجتمع الدولي والوسطاء الضغط لإلزامه بوقف العدوان والعودة لمسار المفاوضات".

وأكدت الحركة أن فصائل "المقاومة الفلسطينية" تبذل كل ما في وسعها للمحافظة على الأسرى الإسرائيليين أحياء، لكن "القصف الصهيوني العشوائي يعرض حياتهم للخطر".

هذا وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50 ألفا و183، والإصابات إلى 113 ألفا و828 منذ 7 أكتوبر 2023، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأفادت مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 830 شهيدا، وألف و787 مصابا منذ 18 مارس.

وقالت المصادر إن 39 شهيدا ارتقوا (بينهم انتشال جثمان شهيد)، و124 مصابا️ وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.