بعثة يوناما قلقة بشأن استمرار القيود المفروضة على تعليم الفتيات في أفغانستان

أعربت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) عن "خيبة أملها العميقة" إزاء استمرار القيود المفروضة على تعليم الفتيات بعد الصف السادس للعام الرابع على التوالي.

وفي بيان قالت يوناما إن الحظر المفروض على تعليم الفتيات لا يؤدي إلا إلى تفاقم وضع حقوق الإنسان في أفغانستان وجهود المساعدات الدولية والأزمات الاقتصادية، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وأشار البيان، نقلا عن روزا أوتونباييفا، رئيسة يوناما إلى أن حظر تعليم الفتيات لا يضر بفرصهن المستقبلية فحسب، بل يضر أيضا بالسلام والرفاهية العامة للشعب الأفغاني.

وأضافت روزا أوتونباييفا:"أشعر بخيبة أمل عميقة لأن السلطات تواصل تجاهل أصوات المواطنين في جميع أنحاء أفغانستان-المواطنون الذين عانوا عقودا من الحرب ويكافحون الآن من أجل تجاوز أزمة إنسانية".

وفي الوقت نفسه، حسب إحصاءات صادرة عن صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) فإن القيود المفروضة على وصول الفتيات إلى التعليم بعد الصف السادس أضرت حتى الآن بـ2ر2 مليون فتاة أفغانية، بما في ذلك 400 ألف هذا العام وحده.



